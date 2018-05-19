كيف حافظت نيللي كريم على شبابها لأكثر من 50 سنة؟ (صور)

منذ عرض المقدمة الإعلانية لمسلسل "اختفاء"، لاحظ الجمهور ومحبي النجمة نيللي كريم بطلة المسلسل أنها تظهر في لقطات بمظهر حديث معاصر، ولقطات أخرى بمظهر ينتمي لعالم الستينات بالموضة المميزة له في الأزياء وتسريحات الشعر، وقد أكدت نيللي بنفسها على هذه الملاحظة بنشر صورتين لها بالمسلسل من خلال حسابها الرسمي في إنستجرام.





أحد التفسيرات لهذا كان أنها ستظهر بشخصية أم وابنتها تحملان نفس الملامح، خصوصاً أن والدة فريدة (شخصية نيللي في المسلسل) لم تظهر في الحلقة الأولى، لكن هذه النظرية تجعل العمر المفترض لـفريدة قد يصل إلى 50 سنة أو يتجاوزها.





مع عرض الحلقة الثانية من المسلسل، تظهر لوحة قديمة تحمل ملامح فريدة، هذه اللوحة ستكون الرابط بين هيئتي نيللي كريم اللتين تفصل بينهما أكثر من 50 سنة.

وفي الحلقة الأولى من المسلسل قدمت نيللي شخصية أستاذة بإحدى الجامعات الروسية، تعود إلى مصر بحثاً عن زوجها الذي اختفى بشكل غامض بعد أن استفاق من غيبوبة عميقة وألف رواية تكشف عن جريمة قديمة حقيقة ارتكبها رجل أعمال شهير، وانتهت الحلقة باحتراق كل نسخ الرواية وتعرض فريدة لاعتداء في منزلها من شخص لم تظهر ملامحه.





وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها نيللي بمظهر ينتمي لعالم الستينات، حيث قدمت من قبل مسلسل ذات الذي بدأت أحداثه في أواخر الستينات، وتطور مظهرها فيه على مدى موضات عقدين حتى الثمانينات.

مسلسل "اختفاء" من إخراج أحمد مدحت الذي تميز في تقديم مسلسلات إثارة ذات أحداث متشابكة لا ينكشف غموضها إلا بحلقاتها الأخيرة، ومنها الصياد (2014) وشهادة ميلاد (2016). اختفاء هو تعاونه الثالث مع المؤلف أيمن مدحت بعد مسلسلي الإثارة بين عالمين (2017) وظرف أسود (2015) الذي اشتركا أيضاً في تأليفه.





المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب التي سبق لها التعاون مع نيللي كبطلة لمسلسلاتها على مدى 4 مواسم رمضانية متتالية كان آخره "الأعلى سعر" (2017).