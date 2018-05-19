تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات (صور)

أدى 37 ألف و744 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات أي حالات غش.



كما تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كنترول الشهادة الاعدادية، وحجرات تقدير الدرجات،رافقها خلالها يوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة، وحسن أبو النضر رئيس لجنة تصحيح الشهادة الإعدادية، وصلاح فهمي، مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية، لمتابعة أعمال تقدير الدرجات فى اليوم الأول من أعمال التصحيح.



قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت بسرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق، وأن يتعامل كل مصحح مع أوراق الإجابة كأنها ورقة نجله،لينال كل طالب حقه،وأنها قررت استدعاء عمال المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ للمشاركة في عمليات نقل أوراق الإجابة من الكنترول لحجرات تقدير الدرجات والعكس لوجود عجز في العمال.



وأضافت وكيل الوزارة، أن لجنة التظلمات ستتلقى التظلمات من الطلاب عقب إعلان النتيجة وفي حالة أحقية الطالب لأي درجة، ستحول كل المشاركين في تصحيح الورقة للتحقيق، مؤكدة أن التصحيح يبدأ في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الساعة الرابعة عصرًا، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى من المصححين لعدم صرفهم مستحقاتهم عن تصحيح أوراق الفصل الدراسي الأول، واستدعت مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية وبإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتبين أن هناك عجز في الموازنة لإدارة شرق فوجهت بسرعة صرف مستحقات المصححين.



وقالت وكيل الوزارة، في حالة حصول الطلاب على درجات واحدة في مادة من المواد في احدى اللجان سيتم التحقيق مع رئيس اللجنة والملاحظين الذين كانوا يلاحظون في تلك اللجنة.