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بعدد من ولايات الجمهورية.. الأمن يضبط 6 شاحنات نقل محمّلة ببضاعة مهرّبة‎

السبت 19/مايو/2018 - 02:03 م
بعدد من ولايات الجمهورية.. الأمن يضبط 6 شاحنات نقل محمّلة ببضاعة مهرّبة‎
وحدات الحرس الوطني
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مروى الجلاصي
 
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكل من ولايات مدنين و سوسة و قفصة وسيدي بوزيد يوم أمس الجمعة 18 و اليوم السبت 19 ماي 2018، من ضبط 06 شاحنات نقل خفيف محمّلة ببضاعة مهرّبة مختلفة (أحذية رياضيّة، ملابس جاهزة، علب سجائر تن، فواكه جافة، قهوة، شاي).

هذا و قد قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بحوالي 80 ألف دينارا.
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