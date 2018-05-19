بعدد من ولايات الجمهورية.. الأمن يضبط 6 شاحنات نقل محمّلة ببضاعة مهرّبة‎

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكل من ولايات مدنين و سوسة و قفصة وسيدي بوزيد يوم أمس الجمعة 18 و اليوم السبت 19 ماي 2018، من ضبط 06 شاحنات نقل خفيف محمّلة ببضاعة مهرّبة مختلفة (أحذية رياضيّة، ملابس جاهزة، علب سجائر تن، فواكه جافة، قهوة، شاي).



