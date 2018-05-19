بعد قرار وقف تحصيل "التقنية الحديثة".. صاحب مدرسة دولية يطرد الطلاب الشاكيين

رغم إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا صحفيا تؤكد من خلاله أن تحصيل "التقنية الحديثة" بإحدى المدارس الدولية غير قانوني، إلا أن صاحب المدرسة قرر أن يضرب بقوانين وزارة التربية والتعليم عرض الحائط.









حيث اشتكى عدد من أولياء الأمور أنهم يتعرضون الآن إلي ضغط من صاحب المدرسة، وقال خالد غطاس أحد أولياء الأمور إنه قد ذهب لكي يغلق حساب المصروفات مع المدرسة وذلك عقب قرار وزارة التربية والتعليم بوقف مبالغ التقنية الحديثة، فقالت المدرسة نصًا: "احنا جالنا قرار بعدم التحصيل.. بس ما وصلناش قرار برد اللى اتحصل".









وأشار غطاس فى تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن المدرسة تضغط على أولياء الأمور الذين قدموا شكوى ضد المدرسة، وقالت لهم: "لا يوجد مكان لأولادكم فى المدرسة"، مشيرًا غطاس إلى أن البعض من الطلاب فى صفوف نقل الآن ونقلهم إلي مدرسة أخري سيكون صعب.









وأكد أنه يوجد بعض أولياء الأمور لم يرسل لهم استمارة أولى ثانوي وعندما استفسروا قالت إدارة المدرسة: "احنا اختارنا الطلاب اللي تكمل معانا"، وناشد غطاس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة التحرك مرة أخري ضد إدارة المدرسة وما تفعله فى أولياء الأمور من أساليب تعسفية.





وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم في 19 إبريل الماضي، بيانًا رسميًا، ردًا على شكاوى أولياء الأمور وتضررهم من مصروفات مدرسة الملكة الخاصة لغات، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة.









وقالت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص والدولي بالوزارة، إنها تناولت بالدراسة والمتابعة الميدانية الجادة ما أثير بخصوص مصروفات مدرسة الملكة الخاصة وخاصة بند التقنية الحديثة، مشددة على "عدم قانونية تحصيل رسوم التقنية الحديثة لمخالفته لما جاء بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014".









وتؤكد الوزارة على أولياء أمور مدرسة الملكة عدم سداد أي مبالغ تحت مسمى التقنية الحديثة لإدارة المدرسة، وأن الزيادات، التي تم إقرارها قانونا هي 1288 قيمة إعادة تقييم التعليم وتضاف على رسوم التعليم للعام الدراسي الماضي، ومبلغ 609.7 جنيه قيمة إعادة تقييم النشاط وتضاف على مصروفات النشاط التي تم تحصيلها العام الدراسي الماضي، ومبلغ 470 قيمة الـ10100 العلاوة الاجتماعية والتي قررت من وزارة القوي العاملة لجميع المدارس الخاصة، ولا توجد أي زيادات أخرى قانونية تم إقرارها للمدرسة بخلاف ما سبق.



