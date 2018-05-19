العراق.. 8 وزراء بحكومة العبادي يحصلون على مقاعد في البرلمان الجديد

حقق 8 وزراء من أصل 12 وزيرًا في الحكومة العراقية التي يقودها حيدر العبادي، فوزًا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ 12 من الشهر الجاري، وأعلنت نتائجها النهائية السبت.

ووفقا للنتائج النهائية، فإن وزراء الداخلية قاسم الأعرجي، والعمل محمد شياع السوداني، والكهرباء قاسم الفهداوي، والزراعة فلاح الزيدان، والتربية محمد إقبال الصيدلي، والنفط جبار اللعيبي، والرياضة والشباب عبد الحسين عبطان، والنقل كاظم فنجان، فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد".

في حين خسر وزراء الصحة عديلة حمود، والتجارة سلمان الجميلي، والإسكان والإعمار آن نافع، والعدل حيدر الزاملي السباق الانتخابي، بحسب النتائج النهائية المعلنة.

ومن بين أبرز الخاسرين في الانتخابات، رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري، ونائبه الأول همام حمودي الذي يتزعم المجلس الأعلى الإسلامي، ونائبه الثاني آرام الشيخ محمد عن كتلة التغيير الكردية.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، تصدر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر النتائج بواقع 54 مقعدا، ثم تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي) بـ 47 مقعدا، ثم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات تزوير مزعومة.

ويحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك شمالي العراق على نتائج الاقتراع، وأكدوا حصول تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كما طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويا.

وهذه الانتخابات هي الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي عام 2011.

وتنافس في الانتخابات 7376 مرشحا، يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة، على 329 مقعدا في مجلس النواب (البرلمان).

وسيتولى البرلمان الجديد انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.