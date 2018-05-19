"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، فيما البحر الأحمر وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 39

وسط الدلتا 22 38

الإسكندرية 23 31

بلطيم 22 31

مطروح 16 29

السلوم 19 33

سيوة 18 37

بورسعيد 23 29

دمياط 22 30

العريش 20 33

رفح 20 33

الإسماعيلية 18 38

السويس 23 38

رأس سدر 22 36

نخل 20 40

نويبع 30 39

طابا 26 40

كاترين 21 33

الطور 21 33

شرم الشيخ 29 41

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 36

الفيوم 22 40

بنى سويف 22 38

المنيا 22 40

أسيوط 20 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 28 43

أسوان 29 44

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 26 39

شلاتين 24 36

ابو رماد 24 35

راس حدربة 26 33

حلايب 27 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 27 40

الرياض 24 33

المنامة 27 33

أبوظبى 28 36

الدوحة 28 36

الكويت 26 38

دمشق 17 36

بيروت 24 32

عمان 20 36

القدس 20 34

غزة 22 34

بغداد 22 38

مسقط 28 33

صنعاء 13 25

الخرطوم 28 43

طرابلس 19 28

تونس 17 23

الجزائر 14 18

الرباط 14 23

نواكشوط 19 27

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 26

اسطنبول 17 26

اسلام اباد 20 32

نيودلهى 27 42

جاكرتا 25 32

بكين 16 27

كوالامبور 23 32

طوكيو 13 25

أثينا 18 28

روما 15 25

باريس 09 19

مدريد 13 24

برلين 09 22

لندن 09 18

مونتريال 09 17

موسكو 08 21

نيويورك 12 18

واشنطن 16 21