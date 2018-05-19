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صحفي فلسطيني: وصول قافلة مساعدات مصرية غذائية وطبية إلى غزة (فيديو)

السبت 19/مايو/2018 - 12:51 م
صحفي فلسطيني: وصول قافلة مساعدات مصرية غذائية وطبية إلى غزة (فيديو)
القافلة
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ندى محمد
 
قال عدلي أبو طه، الصحفي الفلسطيني، إن قافلة مساعدات مصرية وصلت إلى أراضي غزة تحمل مواد تموينية ودوائية وغذائية وذلك عبر معبر رفح البري، في إطار الجهود المصرية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن هناك عددا من سيارات الاسعاف وصلت لنقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المصرية مما يؤكد عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني والدول المصري لمساندة الفلسطينيين في معاناتهم مع الاحتلال الإسرائيلي.
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