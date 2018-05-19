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إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة "الباراج" بين قفصة و بن قردان (صور)‬

السبت 19/مايو/2018 - 12:50 م
إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة الباراج بين قفصة و بن قردان (صور)‬
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مروى الجلاصي
 


بقرار من الحكم صادق السالمي، تم إيقاف مباراة "الباراج" بين كل من فريق إتحاد بن قردان وقوافل قفصة في الدقيقة 65، على نتيجة التعادل واحد مقابل واحد.


و جاء التوقف، بعد انسحاب لاعبي قوافل قفصة بطلب من رئيس الفريق، إحتجاجا على آداء الحكم.


و للإشارة، فإن مباراة "الباراج" التي دارت مساء أمس الجمعة 18 ماي 2018 على معشب رادس، قد شهدت أحداث عنف جدّت بين الشوطين. كما عمد أحد مسؤولي قوافل قفصة، لإعتداء على أيمن شندول نائب رئيس إتحاد بن قردان.

إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة "الباراج" بين قفصة و بن قردان (صور)‬
إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة "الباراج" بين قفصة و بن قردان (صور)‬
إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة "الباراج" بين قفصة و بن قردان (صور)‬
إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة "الباراج" بين قفصة و بن قردان (صور)‬
إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة "الباراج" بين قفصة و بن قردان (صور)‬
إعتداءات و فوضى عارمة توقف مباراة "الباراج" بين قفصة و بن قردان (صور)‬
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