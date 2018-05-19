الليلة.. منال السعيد تتناول أزمة شركات الغزل والنسيج في "نجوم الإدارة" على "المحور"

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في ثالث حلقات برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم، المهندس سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة "نايل هوم" للمفروشات.

يتحدث "أحمد" عن رحلة الـ40 عاماً في صناعة المفروشات، بدءاً من ورشة لتصنيع المفروشات وصولاً إلي إمبراطورية صناعية ضخمة علي مستوي الشرق الأوسط.

يكشف "أحمد" أسباب خسائر شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، ويتناول الحديث عن المصانع المتعثرة والمغلقة في القطاع، وأبرز المسئولين عن تعثرها.

ويقيم "أحمد" الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.