نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، في ضبط سلع تموينية مدعمة وماكينة صرف خبز في سوبر ماركت بمدينة نصر.





وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها قيام المدعو "عبد الله ب ع ب" 44 سنة، صاحب سوبر ماركت الكائن شارع عمارات الشمس الحى الثامن، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ومقيم بذات الدائرة "دون السوابق" باستخدام ماكينة صرف خبز "غير مخصصة له" خارج النطاق المكاني المحدد لها وحيازته السلع التموينية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المحل عمله، وعثر بحوزته على ماكينة صرف الخبز المدعم، و24 زجاجة زيت مدعم، و200 كيلو سكر مدعم.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأن الماكينة مُخصصة لنجلة شقيقته المدعوة عبير أ يونيس، صاحبة محل تابع لمشروع جمعيتي كائن 34 شارع جمال الدين الشيال الحى السابع - دائرة قسم شرطة مدينة نصر اول (جاري ضبطها) وحيازته للسلع التموينية بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



