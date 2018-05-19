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المكافآت سلاح منتخب الشباب لتخطي عقبة السنغال

السبت 19/مايو/2018 - 12:46 م
المكافآت سلاح منتخب الشباب لتخطي عقبة السنغال
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محمد الصو
 
قرر مجلس إدراة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، صرف مكافآت مجزية وفورية للاعبي منتخب الشباب الوطني، في حال تخطي عقبة السنغال بتصفيات إفريقيا.

يأتي هذا من أجل تحفيز منتخب الشباب، على مواصلة أداءه ونتائجه المتميزة وتحقيق الصعود لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة.

ويلتقي منتخب الشباب الوطني نظيره السنغالي مساء اليوم على ملعب بورسعيد، في إياب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية والتي ستقام بالنيجر مطلع العام المقبل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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