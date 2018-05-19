وزيرة التضامن تأمر بالتحقيق في "تعرض أطفال بدار أيتام بمحافظة الإسكندرية للتعذيب"

كلفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع، بالتحقق فيما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض أطفال بدار أيتام بمحافظة الإسكندرية للضرب من قبل بعض مشرفي الدار.





وقالت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية إن فريق التدخل السريع المحلى توجه الليلة الماضية إلى دار الرشاد وهى دار مرخصة من الوزارة، وتم النزول بشكل مفاجئ، وفحص جميع الأبناء وعددهم 9 أطفال يتراوح أعمارهم ما بين عام ونصف حتى سن 6 سنوات، ولم يكن بينهم أى طفل مصاب بهذا الشكل المتواجد بالصور المنشورة.





وأضافت أن السيدة المذكورة بالبلاغ لا تعمل مع هذا السن وتعمل مع الأطفال الأكبر سنا، ولم يذكر أحدهم أنه تم الاعتداء عليه، بينما يوجد طفل واحد فقط مصاب بحساسية وتناول دواء وفق تقرير الطبيب.





وأشارت إلى أن تقرير فريق التدخل السريع أكد أن الدار تعد من الدور المتعاونة مع الإدارة الاجتماعية، وهى دار جيدة من حيث النظافة والاهتمام بتعليم ورعاية الأبناء.





وشددت على أن فريق التدخل السريع لديه الضبطية القضائية وكافة الصلاحيات التى تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه ويعمل دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.





وبشأن الإجراءات المزمع اتخاذها حيال الشكاوى والاخطارات التى تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت وزيرة التضامن أن فريق التدخل السريع يحقق ويتأكد من صحة الشكوى أولا، ويتعامل معها بكل جدية ولا يتم التهاون فى أى مخالفة أو شكوى مهما بدت بسيطة.





ونوهت بأن الوزارة حققت فى وقائع سابقة وتبين أن بعضها شكاوى كيدية أو صور لوقائع قديمة وتم التحقيق حين حدوثها، وإتخاذ الإجراء المناسب، كما أن القوانين واللوائح التنفيذية تحدد الإجراءات الرادعة وفق حجم المخالفة.





ونشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا ومقاطع فيديو تزعم تعرض أطفال بإحدى دور الرعاية التابعة لجمعية بالإسكندرية للضرب من قبل المشرفين ومخالفات أخرى.