"رجالة بلدنا".. مسرحية الليلة الرابعة من "مسرح مصر" في رمضان على "MBC مصر" (صور)

وسط نجاح جماهيري كبير تتواصل يوميًا عروض "مسرح مصر في رمضان على قناة "MBC مصر"، وتُعرض "الليلة" في تمام الساعة 11 مساءً مسرحية "رجالة بلدنا".

مسرحية "رجالة بلدنا"مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب. وتدور أحداثها في اطار كوميدي حول محاولة البعض سرقة قطع أثرية من أحد الأحياء الشعبية، ولكن يتصدي لهم سكان المنطقة، ويفسدون خطتهم بصورة كوميدية ضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "رجالة بلدنا" من عروض "مسرح مصر في مصر" على قناة "MBC مصر"، الليلة السبت 19 مايو 2018، الساعة 11:00 مساءً، وتُعاد الساعة 2:00 ظهرًا.