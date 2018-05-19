نيابة السويس تجدد حبس عضو جماعة الإخوان 15 يوما

قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس "خ. ع " عضو جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما، علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالإعداد هو وآخرين لمخطط تنفيذ أحداث عنف بالمحافظة واستهداف قوات الأمن.



كانت أجهزة الأمن بالسويس تمكنت من القبض على عضو جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس بعد مطاردته.



والمتهم عضو بجماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وصدرت عدة قرارات من النيابة بضبطه وإحضاره من قبل لاتهامه بالمشاركة في أحدث عنف.



وقامت قوات الأمن بالسويس بنقل المتهم إلى سجن عتاقة تنفيذا لقرار تجديد حبس المتهم.



