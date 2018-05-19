وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات بمدينة المنصورة الجديدة (فيديو)
السبت 19/مايو/2018 - 12:43 م
ندى محمد
تفقد وزير الإسكان مصطفى مدبولي، عددًا من المشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، اليوم السبت، منها الكورنيش ووحدات مشروع "سكن مصر" بالدينة نفسها بالإضافة إلى زيارة مشروعات دمياط.
وعرضت فضائية "أون لايف" لقطات حية من الجولة التي شارك فيها عدد من المسئولين والقائمين على تنفيذ المشروعات، فيما قام بمراجعة خرائط العمل ومطابقتها مع ما يجري على ارض الواقع.
وعرضت فضائية "أون لايف" لقطات حية من الجولة التي شارك فيها عدد من المسئولين والقائمين على تنفيذ المشروعات، فيما قام بمراجعة خرائط العمل ومطابقتها مع ما يجري على ارض الواقع.
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