المرصد السوري: التوصل لاتفاق بين قوات النظام وداعش جنوبي دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه تم التوصل لاتفاق بين قوات النظام وتنظيم داعش الإرهابي، لوقف إطلاق النار جنوبي دمشق، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".



وكانت لجنة من فصائل أحياء دمشق الجنوبية التقت مع ضباط من النظام السوري والروسي، للتوصل إلى تسوية شاملة لأحياء دمشق الجنوبية التي دخلت في مصالحة مع القوات الحكومية منذ عامين.



وأكد مصادر، أن الاتفاق لا يشمل مناطق انتشار مسلحي داعش في مخيم اليرموك والحجر الأسود، كاشفًا "عن وجود مفاوضات قائمة حاليًا ليشمل الاتفاق هذه المناطق".