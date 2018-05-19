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وليد حسن يعلن رحيله عن المصري عبر "فيس بوك"

السبت 19/مايو/2018 - 12:41 م
وليد حسن يعلن رحيله عن المصري عبر فيس بوك
وليد حسن
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محمد الصو
 
أعلن وليد حسن صانع ألعاب فريق المصري البورسعيدي رحيله بنهاية الموسم الكروي الحالي.


وأكد وليد حسن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على مواجهته للمشاكل خلال الفترة الماضية، على خلفية الصدام الأخير مع التوأم حسن واستبعاده من المباريات رغم جاهزيته.


وأضاف حسن، "الحمد لله انتهي الموسم كان موسم صعب جدًا، وواجهت صعوبات لايستحملها بشر والله.. بس في الاول والاخر ده نصيبي وده كان اختياري والحمدلله علي كل شيء وربنا يكتبلي الخير فيما هو قادم ان شاء الله".

وليد حسن يعلن رحيله عن المصري عبر "فيس بوك"
المزيد عن: وليد حسن فيس بوك حسام حسن المصري البورسعيدي
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