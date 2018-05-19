تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين بـ "فض رابعة " لـ 22 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 22 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.





والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.



