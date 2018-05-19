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تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين بـ "فض رابعة " لـ 22 مايو

السبت 19/مايو/2018 - 12:41 م
تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين بـ فض رابعة لـ 22 مايو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 22 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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