ضبط فني طباعة وصاحب مركز لغات وكمبيوتر لتزويرهما أختام رسمية

تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من القبض على فني طباعة وصاحب مركز لغات وكمبيوتر لتزويرهما أختام رسمية.





وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من أحد أصحاب محال تصنيع الأختام والزنكوغراف، بمنطقة أرض شريف دائرة قسم شرطة عابدين، بتردد أحد الأشخاص على المحل عمله وطلب تقليد أختام خاصة بسفارة، ووزارة الخارجية المصرية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه.





بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وتبين أنه يدعى يحيى جمعة عبد الشافي حميدة، 52 سنة، فنى طباعة، ومقيم 12 شارع محمد عبد الجليل ـ الهرم بالجيزة "دون السوابق" وعثر بحوزته على المضبوطات التالية:





خاتم شعار الجمهورية تقرا بصمته إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة

خاتم شعار الجمهورية تقرا بصمته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

خاتم شعار الجمهورية تقرا بصمته الديوان العام محافظة الجيزة

خاتم شعار الجمهورية تقرا بصمته قطاع شئون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم

خاتم أكلاشية تقرا بصمته سفارة المملكة العربية السعودية ـ الملحقية الثقافية بالقاهرة

خاتم أكلاشيه تقرا بصمته وزارة الخارجية مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين

خاتم أكلاشيه تقرا بصمته مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

خاتم أكلاشيه تقرا بصمته رئيس القسم القنصلي





وجميعهم مقلدين.





بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تسليمها للمدعو محمد حمودة خميس، 50 سنة، صاحب مركز الأهرام للغات والكمبيوتر الكائن بشارع الأهرام بالجيزة ومقيم بذات العنوان "دون السوابق" مقابل مبلغ مالي 40 ألف جنيه.





تم استدراج الأخير بمعرفة المتهم لمنطقة أرض شريف دائرة قسم شرطة عابدين، لاستلام الأختام المتفق عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بالمكان المتفق عليه أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية:





حقيبة بداخلها 100 شهادة منسوب صدورها لمركز الأهرام للغات والكمبيوتر "ملكه" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية ممهورة بأختام وأكلاشيهات منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم "إدارة التعليم الخاص بمحافظة الجيزة" وجميعها مقلدة.

خاتم تقرأ بصمته وزارة الخارجية إدارة التصديقات، مقلد.





بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط أيدها، وقرر باتفاقه مع المتهم الأول على تقليد الأختام المضبوطة بحوزته لاستخدامها فى ختم الشهادات الممنوحة من المركز الخاص به للدارسين عقب حصولهم على دورات فى اللغات الأجنبية وعلوم الكمبيوتر نظير مبلغ مالي 40 ألف جنيه.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.