القوات المسلحة تنظم 132 مائدة إفطار بمحافظات الجمهورية

صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إقامة 132 مائدة إفطار رمضانية، موزعة بكافة محافظات الجمهورية، بطاقة تتجاوز 26800 وجبة معلبة يوميا، وبإجمالي طاقة 804 آلاف وجبة، تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك، تتركز فى المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.





ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في التلاحم مع الشعب المصري، ومشاركة المواطنين في الاحتفال، بشهر رمضان المبارك.





وأقامت القوات المسلحة في نطاق المنطقة المركزية العسكرية 43 مائدة رمضانية بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسئوليتها، منها 9 موائد بمحافظة القاهرة، 8 موائد بمحافظة الجيزة، و6 موائد في محافظة القليوبية، 6 موائد بمحافظة المنوفية، و4 موائد في محافظة الفيوم، و4 موائد بمحافظة بني سويف، و6 موائد بمحافظة المنيا.





ونظم الجيش الثاني الميداني 30 مائدة رمضانية منها 5 موائد بمحافظة بورسعيد و6 موائد بمحافظة الدقهلية، و6 موائد بمحافظة الشرقية، و6 موائد بمحافظة دمياط، فضلا عن إقامة 7 موائد بمحافظة الإسماعيلية.





وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، أقيمت 18 مائدة رمضانية منها 8 موائد بمحافظة السويس، و8 موائد بمحافظة جنوب سيناء، ومائدتان بمحافظة البحر الأحمر.





وأقامت المنطقة الشمالية العسكرية 19 مائدة رمضانية منها 6 بمحافظة الإسكندرية، و6 موائد بمحافظة الغربية، و3 موائد بمحافظة البحيرة، و4 موائد بمحافظة كفر الشيخ.





ونظمت المنطقة الجنوبية العسكرية 18 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها 4 موائد بمحافظة أسيوط و4 موائد بمحافظة البحر الأحمر و3 موائد بمحافظة قنا، ومائدتين بكل من محافظة أسوان وسوهاج والوادي الجديد ومائدة بمحافظة الأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتان بمحافظة مرسى مطروح.





وشاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتان بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبرى.