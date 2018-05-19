ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شهاب الليلي ينال كأس الأردن مع فريقه‎

السبت 19/مايو/2018 - 12:39 م
شهاب الليلي ينال كأس الأردن مع فريقه‎
شهاب الليلي
طباعة
مروى الجلاصي
 
قاد المدرب التونسي شهاب الليلي نادي الجزيرة الأردني، إلى التتويج بالكأس المحلية وذلك بعد الفوز في النهائي على نادي الشباب بنتيجة بهدفين دون رد في المباراة النهائية، التي جمعتهما مساء أمس الجمعة 18 ماي 2018 على استاد عمان الدولي. 

ويعدّ هذا اللقب الثاني في رصيد فريق الجزيرة  منذ 34 عاما، وهو الموسم  الثاني على التوالي الذي يتحصّل فيه الليلي على لقب الكأس بعد ان كان توج الموسم الماضي مع النادي الافريقي بكأس  تونس على حساب اتحاد بن قردان بنتيجة هدف مقابل صفر.

وقد حمل المدرب شهاب الليلي اثناء مراسم التتويج الراية الوطنية .
المزيد عن: كاس الاردن شهاب الليلي خبرعاجل تونس المدرب التونسي اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 12:50:10 PM