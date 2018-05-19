شهاب الليلي ينال كأس الأردن مع فريقه‎

قاد المدرب التونسي شهاب الليلي نادي الجزيرة الأردني، إلى التتويج بالكأس المحلية وذلك بعد الفوز في النهائي على نادي الشباب بنتيجة بهدفين دون رد في المباراة النهائية، التي جمعتهما مساء أمس الجمعة 18 ماي 2018 على استاد عمان الدولي.





ويعدّ هذا اللقب الثاني في رصيد فريق الجزيرة منذ 34 عاما، وهو الموسم الثاني على التوالي الذي يتحصّل فيه الليلي على لقب الكأس بعد ان كان توج الموسم الماضي مع النادي الافريقي بكأس تونس على حساب اتحاد بن قردان بنتيجة هدف مقابل صفر.



