شاهد.. الحلقة 2 من مسلسل "مليكة" لـ دينا الشربيني

الفجر الفني





مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى فهمي وعمر السعيد وشيري مجدي ورامز أمير وأحمد العوضي وصفاء الطوخي وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.









تقدم "" لجمهورها خدمة إتاحة حلقات مسلسلات رمضان عبر "اليوتيوب"، وذلك لمن فاتته مشاهدتها أثناء عرضها في مواعيدها الرسمية، وإليكم الحلقة الثانية من مسلسل "مليكة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني.