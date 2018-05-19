ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المتحدث باسم حكومة بريطانيا يعلق على حفل زفاف الأمير هاري

السبت 19/مايو/2018 - 12:36 م
المتحدث باسم حكومة بريطانيا يعلق على حفل زفاف الأمير هاري
طباعة
أسماء العزب
 
علق المتحدث باسم حكومة بريطانيا، إدوين صامويل، على حفل زفاف الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، من الممثلة الأمريكية ميجان ماركيل.

وقالإدوين صامويل: " شهدنا نشأة هاري، وشاطرناه حزنه لفقدان والدته ديانا، وشاهدناه يخدم بلده في الجيش في أفغانستان، والآن يتزوج عروسًا من خلفية أخرى، وهذا يجسد لحظات الأمل والألم، والقوة والضعف في حياتنا، وإنه مثل أبيه وجدته، متواضع ويرى نفسه في خدمة من هم أقل حظا".

ويتزوج الأمير هارى البالغ 33 عاما حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، البالغة 36 عاما، فى كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور التى تقع مدينة قديمة بالقرب من مطار هيثرو
المزيد عن: حفل زفاف المتحدث باسم حكومة بريطانيا الامير هاري الأمريكية ميجان ماركيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 12:50:10 PM