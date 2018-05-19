المتحدث باسم حكومة بريطانيا يعلق على حفل زفاف الأمير هاري





وقال إدوين صامويل : " شهدنا نشأة هاري، وشاطرناه حزنه لفقدان والدته ديانا، وشاهدناه يخدم بلده في الجيش في أفغانستان، والآن يتزوج عروسًا من خلفية أخرى، وهذا يجسد لحظات الأمل والألم، والقوة والضعف في حياتنا، وإنه مثل أبيه وجدته، متواضع ويرى نفسه في خدمة من هم أقل حظا".



ويتزوج الأمير هارى البالغ 33 عاما حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، البالغة 36 عاما، فى كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور التى تقع مدينة قديمة بالقرب من مطار هيثرو

علق المتحدث باسم حكومة بريطانيا، إدوين صامويل، على حفل زفاف الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، من الممثلة الأمريكية ميجان ماركيل.