مصرع مراقب امتحانات في لجنة بدمياط

لقى مسعد عبد الغني مقلد، موظف بمديرية التربية والتعليم بدمياط، مصرعه اليوم السبت، أثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الموية أثناء قيامه بالملاحظة والمراقبة في إحدى لجان إمتحانات الدبلومات الفنية والتي بدأت اليوم، حيث تجمهر عدد من الطلبة والمدرسين بالمدرسة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة.



تم إخطار مديرية التربية والتعليم بدمياط، لمتابعة اللجنة وندب أخر للمراقبة على الإمتحانات ومتابعة الحالة الصحية للمراقب حتى ورد خبر وفاته، وقام السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتقديم نعي لأسرته.