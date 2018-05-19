منح هاري وميجان لقب "دوق ودوقة ساسكس" بعد إتمام زواجهما
السبت 19/مايو/2018 - 12:34 م
هديل هاشم
حصل كل من الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل على ألقاب جديدة من الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.
ووفقا لموقع "رويترز"، سيعرف الأمير هاري وميجان ماركل باسم دوق ودوقة ساسكس بعد اتمام مراسم الزواج.
وأعلنت الملكة عن الأخبار قبل أن تجمع العائلة لمشاهدة الزوجين يتزوجان في كنيسة القديس جورج.
كما حصل هاري على ألقاب إيرل دومبارتون وبارون كيلكيل، والتي سيتم استخدامها في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، على التوالي.
ووفقا لموقع "رويترز"، سيعرف الأمير هاري وميجان ماركل باسم دوق ودوقة ساسكس بعد اتمام مراسم الزواج.
وأعلنت الملكة عن الأخبار قبل أن تجمع العائلة لمشاهدة الزوجين يتزوجان في كنيسة القديس جورج.
كما حصل هاري على ألقاب إيرل دومبارتون وبارون كيلكيل، والتي سيتم استخدامها في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، على التوالي.
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