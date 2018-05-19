ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منح هاري وميجان لقب "دوق ودوقة ساسكس" بعد إتمام زواجهما

السبت 19/مايو/2018 - 12:34 م
منح هاري وميجان لقب دوق ودوقة ساسكس بعد إتمام زواجهما
طباعة
هديل هاشم
 
حصل كل من الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل على ألقاب جديدة من الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

ووفقا لموقع "رويترز"، سيعرف الأمير هاري وميجان ماركل باسم دوق ودوقة ساسكس بعد اتمام مراسم الزواج.

وأعلنت الملكة عن الأخبار قبل أن تجمع العائلة لمشاهدة الزوجين يتزوجان في كنيسة القديس جورج.

كما حصل هاري على ألقاب إيرل دومبارتون وبارون كيلكيل، والتي سيتم استخدامها في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، على التوالي.
المزيد عن: هاري ميجان دوق ودوقة ساسكس بريطانيا الملكة اليزابيث الزفاف الملكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 12:50:01 PM