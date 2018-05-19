3 ألقاب خسرها محمد صلاح في 2018

تلقي الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إشادات كبيرة من الجميع، بعد نهاية موسمه الأول مع الريدز في البريميرليج.





تألق صلاح وفوزه بالعديد من الجوائز الفردية مع ليفربول، دفع كافة الجماهير العربية والإنجليزية للإشادة به، خاصة بعد تحطيمه للكثير من الأرقام القياسية في إنجلترا.





وفي ظل توهج صلاح وحصده للجوائز الفردية وكسره للأرقام القياسية، إلا أنه عجز عن تخطي بعض الاختبارات الصعبة في موسمه الأول مع ليفربول وهم كالتالي:

1- صراعه مع ليونيل ميسي:

فشل محمد صلاح في منافسة ميسي نجم برشلونة الإسباني، على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة.





وصل صلاح لعدد أهداف غير كافي لمنافسة ميسي في الحذاء الذهبي بعدما توقف رصيده عند 32 هدف، فيما سجل ميسي 34 هدف ولا يزال له لقاء أخير مع برشلونة في الدوري.

2- معادلة رقم الأسطورة إيان راش:

فشل محمد صلاح في معادلة سجل ورقم أسطورة ليفربول إيان راش، أكثر لاعب مسجلاً للأهداف خلال موسم واحد مع الفريق على مدار التاريخ.





وكان صلاح يمني النفس بالوصول لسجل راش، أفضل هداف في تاريخ ليفربول، سجل 47 هدفاً في جميع المسابقات خلال موسم واحد.

3- شباك اليونايتد وسوانزي سيتي:

لم ينجح محمد صلاح على ضم شباك اليونايتد وسوانزي سيتي لقائمة ضحاياه في الموسم المنقضي بالبريمرليج مع ليفربول، خلال الـ4 مباريات التي لعبها ضدهم سواء في الدور الأول أو الثاني.





وبالرغم من تألق صلاح وتسجيله في شباك 17 فريقاً بالدوري إلا إنه فشل في تسجيل أي هدف في شباك مانشستر يونايتد، وسوانزي سيتي.