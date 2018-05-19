خبير اقتصادي: المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفرت 3 ملايين فرصة عمل



وأشار "الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة، اليوم السبت، إلى أن أغلب المشروعات القومية تتعلق بالبنية التحتية، منوهًا بأن السبيل الأمثل للحروج من الركود الاقتصادي هو الاهتمام يمشروعات البنية التحتية، والتي بدورها تساعد في جذب المستثمرين.



ولفت إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يشهد نموا كبيرا في مصر، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات كثيرة متعلقة بالصناعات الاليكترونية حققت مردود إيجابي، مضيفا أننا بدأنا نخرج من الصناعات التقليدية كالصناعات الغذائية.



قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفرت أكثر من 3 مليون فرصة عمل، حيث نها تعد أحد أهم أسباب خفض معدل البطالة في مصر.