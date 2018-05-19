إلهام صلاح الدين: 18 مايو فرصة عالمية للمتاحف لإعادة تقييم نفسها (فيديو)
السبت 19/مايو/2018 - 11:20 ص
ندى محمد
قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن اليوم العالمي للمتاحف يكون فرصة لكل متحف على مستوى العالم لتقييم نفسه ومكانه من غيره من المتاحف العالمية ومن الدور المنوط القيام به في الدولة والمجتمع.
وأضافت في لقاء خاص على فضائية "اون لايف"، اليوم السبت، أنه كل عام يوم 18 مايو، تضع مؤسسة الايكوم العالمية للمتاحف رسالة للقائمين على المتاحف وللمجتمع لتؤكد أهمية دورها.
وأضافت في لقاء خاص على فضائية "اون لايف"، اليوم السبت، أنه كل عام يوم 18 مايو، تضع مؤسسة الايكوم العالمية للمتاحف رسالة للقائمين على المتاحف وللمجتمع لتؤكد أهمية دورها.