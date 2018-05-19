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تعرف على طقس رابع أيام شهر رمضان ودرجات الحرارة

السبت 19/مايو/2018 - 11:16 ص
تعرف على طقس رابع أيام شهر رمضان ودرجات الحرارة
أرشيفية
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يسود غدا الأحد، رابع أيام شهر رمضان، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهار لطيف ليلا.
 
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار فى مناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 39  والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30  والصغرى 19 درجة.

وتوقع أحمد فاروق مدير مركز التحاليل الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال ساعات النهار الأولى من اليوم السبت، في معظم أنحاء الجمهورية، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا.

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