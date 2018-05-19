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طريقة تحضير معمول مد بالفستق

السبت 19/مايو/2018 - 11:15 ص
طريقة تحضير معمول مد بالفستق
معمول مد
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المقادير
2 كوب سميد خشن
1 كوب سميد ناعم
1 كوب سمن مذاب
½ كوب سكر ناعم الحبيبات
1 ملعقة صغيرة محلب مطحون
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة ماء ورد
3 ملعقة كبيرة ماء زهر
للحشوة:
3 كوب فستق حلبي مجروش
½ كوب حليب محلى
2 ملعقة كبيرة ماء زهر
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
للتزيين:
فستق حلبي مطحون
طريقة التحضير
• لعمل العجينة، ضعي السميد والسمن والسكر والمحلب في طبق عميق وقلبي المكونات الى ان تختلط بالسمن
• غطي الطبق ودعيه عدة ساعات أو طوال الليل ليتشرب السميد بالسمن
• اضيفي الخميرة وماء الورد وماء الزهر وقلبي الى ان تتكون عجينة متماسكة، غطيها ودعيها ترتاح 20 دقيقة
• سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، احضري صينية مستطيلة مقاس9×13، ادهنيها بالسمن وضعيها جانبا
• لعمل الحشو، ضعي الفستق والحليبمواء الزهر وماء الورد في طبق عميق، وقلبي لتختلط المواد
• قسمي العجينة الى نصفين، ضعي النصف الأول في قاع الصينية واضغطي على العجينة لتصبح طبقة متساوية
• وزعي الحشو، اضيفي بقية العجينة واضغطي عليها لتصبح طبقة متساوية وتتماسك مع الفستق
• ضعي المعمول في الفرن لمدة 20 دقيقة الى ان يصبح لونه ذهبي غامق
• اتركيه ليبرد ثم قدميه. "..
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