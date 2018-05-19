طريقة تحضير معمول مد بالفستق

المقادير

2 كوب سميد خشن

1 كوب سميد ناعم

1 كوب سمن مذاب

½ كوب سكر ناعم الحبيبات

1 ملعقة صغيرة محلب مطحون

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة ماء ورد

3 ملعقة كبيرة ماء زهر

للحشوة:

3 كوب فستق حلبي مجروش

½ كوب حليب محلى

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

للتزيين:

فستق حلبي مطحون

طريقة التحضير

• لعمل العجينة، ضعي السميد والسمن والسكر والمحلب في طبق عميق وقلبي المكونات الى ان تختلط بالسمن

• غطي الطبق ودعيه عدة ساعات أو طوال الليل ليتشرب السميد بالسمن

• اضيفي الخميرة وماء الورد وماء الزهر وقلبي الى ان تتكون عجينة متماسكة، غطيها ودعيها ترتاح 20 دقيقة

• سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، احضري صينية مستطيلة مقاس9×13، ادهنيها بالسمن وضعيها جانبا

• لعمل الحشو، ضعي الفستق والحليبمواء الزهر وماء الورد في طبق عميق، وقلبي لتختلط المواد

• قسمي العجينة الى نصفين، ضعي النصف الأول في قاع الصينية واضغطي على العجينة لتصبح طبقة متساوية

• وزعي الحشو، اضيفي بقية العجينة واضغطي عليها لتصبح طبقة متساوية وتتماسك مع الفستق

• ضعي المعمول في الفرن لمدة 20 دقيقة الى ان يصبح لونه ذهبي غامق

• اتركيه ليبرد ثم قدميه. "..

