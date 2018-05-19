ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة مواطنين في مشاجرة بمركز منوف بالمنوفية

السبت 19/مايو/2018 - 11:12 ص
إصابة مواطنين في مشاجرة بمركز منوف بالمنوفية
صورة أرشيفية
طباعة
أحمد الباهى
 
نشبت مشاجرة دامية وسقط فيها مصابن بقرية جزي التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول (م.ف.ا.م - سن 46)، بدون عمل "غير مصاب"، ونجله (ع - سن 20) طالب، مصابًا بـ [جرح رضي بفروة الرأس – إشتباه نزيف بالمخ]، وحالته العامة سيئة ولا يمكن إستجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وطرف ثان (ا.م. ن. م - سن 45) صاحب ورشة كاوتش [غير مصاب]، ونجل شقيقه (ع.ا.م ن - سن 15)، عامل بذات الورشة، مصابًا بـ (خدوش بالكتف الأيمن) وجميعهم مقيمين قرية جزي دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين إتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات، لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5655 جنح مركز منوف لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 11:20:04 AM