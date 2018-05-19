إصابة مواطنين في مشاجرة بمركز منوف بالمنوفية

نشبت مشاجرة دامية وسقط فيها مصابن بقرية جزي التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول (م.ف.ا.م - سن 46)، بدون عمل "غير مصاب"، ونجله (ع - سن 20) طالب، مصابًا بـ [جرح رضي بفروة الرأس – إشتباه نزيف بالمخ]، وحالته العامة سيئة ولا يمكن إستجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.



وطرف ثان (ا.م. ن. م - سن 45) صاحب ورشة كاوتش [غير مصاب]، ونجل شقيقه (ع.ا.م ن - سن 15)، عامل بذات الورشة، مصابًا بـ (خدوش بالكتف الأيمن) وجميعهم مقيمين قرية جزي دائرة المركز.



وبسؤال الطرفين إتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات، لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5655 جنح مركز منوف لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.