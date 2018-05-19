توصيلة مجاني.. هدية سائق ميكروباص للركاب في رمضان (فيديو)

قام مواطن مصري يدعى مصطفى علام، بتعليق لافتة مكتوب عليها "كل عام وأنتم بخير التوصيلة اليوم بدون مقابل"، حيث يعمل "مصطفى" سائق ميكروباص وكانت هذه التوصيلة المجاني هديته للركاب في رمضان.





وعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم السبت، هذا لأمر الذي يعكس نوعا من التكافل الاجتماعي بين المواطنين، فيما تم توضيح أن هذا الميكروباص يعمل على خط بلقاس المنصورة بمحافظة الدقهلية.





وذكر السائق، أنه لا يرغب من هذه المبادرة سوى في الحصول على دعوة من الركاب وأنه سيلتزم بالدور داخل الموقف حرصا على مصلحة زملاءه السائقين، مشيرا إلى أنه قام بعمل المبادرة العام الماضي ولاقت استحسانا من الجميع.



