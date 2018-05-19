بعد يومين من الماراثون الرمضاني.. مسلسلات "cbc" تصنع الحدث على "السوشيال ميديا"

بعد يومين فقط من انطلاق الماراثون الرمضاني، بدأت الجماهير في التفاعل سريعا من المسلسلات المعروضة، عبر قنوات سي بي سي cbc، وكالعادة كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي المنصة الأبرز لتفاعلات الجماهير وردود فعلهم على بدايات تلك المسلسلات.





-رحيم

البداية مع مسلسل "رحيم" الذي لاقى استحسانا كبيرا بين المتابعين له على شاشات سي بي سي cbc، ليتصدر مشاهدات "يوتيوب"، كما ظهر اسم رحيم بين الأكثر بحثا وتداولا على "تويتر" في مصر.





الجمهور أعرب عن إعجابه بالمسلسل وبأداء أبطاله ياسر جلال ونور ومحمد رياض ودنيا عبدالعزيز وطارق عبدالعزيز، ومن إخراج محمد سلامة.





-عوالم خفية

أما مسلسل "عوالم خفية " فأبرز ما جاء من تعليقات عليه هو أن العمل يلقي إسقاطا واضحا على جريمة موت السندريلا سعاد حسني، حيث يظهر الزعيم عادل إمام بطل المسلسل صحفيا في أحداث الحلقة الأولى، ويحاول كشف الكثير من القضايا الشائكة فتظهر الممثلة "مريم رياض"، تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقى، وهي ترتدى نظارة وتكتب مذكراتها على غلاف كتاب بعنوان "عوالم خفية"، داخل غرفة بأحد فنادق أوروبا، حيث كتبت في أجندتها وهي تنطق الكلمات "ماكنتش أتخيل أبدا إن تليفوني يبطل رن، في عز شهرتى كانت كل الناس بتقرب مني، كاميرا الصحفيين والإعلاميين كانت متابعاني ليل نهار، أول مالأضواء بعدت عني مابقتش مهمة لأي حد".

وتابعت الكتابة: "كل اللي كانوا قريبين ليا فجأة اختفوا، ساعتها عرفت الناس دي على حقيقتها، وكتبت عن فضايحهم في مذكراتي، مش عارفة رد فعلهم ممكن يكون إيه، بس خلاص مابقتش تفرق معايا، لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إن فتحوا شقتي وفتشوا فيها، وقتها..." وفجأة إذا بشخص متخف كان قد قرأ ورقة مكتوب عليها "غرفة 407 الدور الرابع"، يصعد ويقتحم غرفتها ويلقيها من البلكونة.





عوالم خفية بطولة الزعيم عادل إمام ورانيا فريد شوقي وفتحي عبد الوهاب وإخراج رامي إمام، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.





طايع

اللهجة الصعيدية للنجم عمرو يوسف أبهرت الجماهير في مسلسل "طايع"، وأيضا أشاد الجمهور بتتر المسلسل للفنان وائل الفشني الذي يغني باللهجة الصعيدية "السيرة الهلالية" الذي تداوله الكثير من المتابعين على حسابهم الخاص.





-ليالي أوجيني

وكذلك الحال في تتر مسلسل "ليالي أوجيني"، المعروض حصريا على شاشات سي بي سي cbc، للفنانة نسمة محجوب بأغنية "حبي ليك" التي أشاد بها الجمهور، مؤكدين أنها أدتها باحتراف، وأن كلمات الأغنية وإحساس "نسمة" عبرا عن العمل بشكل جيد.





كما عبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم الشديد بأداء كارمن بصيص وأمينة خليل، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة ورؤية وألحان هشام نزيه.





مسلسل "ليالي أوجيني" بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل، وانتصار، وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وخالد كمال، ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عز العرب، ومن إخراج هاني خليفة.





-مليكة

ومن أبرز التعليقات التي جذبت انتباه المشاهدين على مسلسل "مليكة" أن الفنانة دينا الشربيني لم تكتف بدور البطولة فقط، بل هي الاستايلست الخاصة بنفسها في هذا العمل وذلك حسب ما كتب على تترات المسلسل.

مليكة من بطولة دينا الشربيني ومصطفى فهمي ومحمد شاهين وإخراج شريف إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك.





-الوصية

بالطبع مسلسل "الوصية" الكوميدي حاز على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المشهد الذي ظهر به الممثل بيومي فؤاد مع مجموعة من الأطفال يؤدون رقصة على طريقة الإعلانات.

مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وأحمد أمين، وريم مصطفى.