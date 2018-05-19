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تونس تمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح

السبت 19/مايو/2018 - 11:07 ص
تونس تمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح
مدينة حمام سوسة
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وكالات
 

قررت السلطات المحلية التونسية منع استعمال مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في مدينة حمام سوسة .

 

ونقلت إذاعة " شمس أف أم" التونسية اليوم السبت عن منية الجويني معتمدة حمام سوسة قولها إن "قرار منع استعمال مكبرات الصوت في الصومعة أثناء صلاة التراويح من الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة، جاء إثر تقديم بعض جيران المساجد عريضة مطالبين بإيقاف استعمال المكبرات بعد انزعاجهم من الأصوات العالية" .

 

وأضافت أن الجيران قالوا إنها (المكبرات) تمنع تركيز أبنائهم في المراجعة خصوصاً وأنهم في فترة امتحانات.

 

يذكر أن الواعظ الديني بالمعتمدية المذكورة كان قد قرر منع استعمال مكبرات الصوت على خلفية شكاوى صدرت من بعض المواطنين.

المزيد عن: مدينة حمام سوسة صلاة التراويح تونس استخدام مكبرات الصوت
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