تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية لـ 27 يونيو
السبت 19/مايو/2018 - 11:04 ص
مـروة هيـكل
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 3 متهمين بتزوير في محررات رسمية للاستيلاء علي قطعة أرض واستخراج رخصة بناء.. وذلك لجلسة 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع. وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين يسرى محمد سامى، 58 عام، محامى حر وشقيقه طارق، 57 عام، بالمعاش المبكر، وسمير محمد أحمد ناصر، 66 عام، محام حر بدائرة قسم شرطة المعادى وهو ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية بمحكمة حلوان المدنية الجزئية بمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة ومكتب توثيق نادى المعادى بالتزوير فى محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض وتمكنوا من نقل ملكيتها واستخراج رخصة بناء.