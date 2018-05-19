ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية لـ 27 يونيو

السبت 19/مايو/2018 - 11:04 ص
تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية لـ 27 يونيو
محكمة - أرشيفية
طباعة
مـروة هيـكل
 
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 3  متهمين بتزوير في محررات رسمية للاستيلاء علي قطعة أرض واستخراج رخصة بناء.. وذلك لجلسة 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع. وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.  

وأسندت النيابة العامة،  للمتهمين يسرى محمد سامى، 58 عام، محامى حر وشقيقه طارق، 57 عام، بالمعاش المبكر، وسمير محمد أحمد ناصر، 66 عام، محام حر بدائرة قسم شرطة المعادى وهو ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية بمحكمة حلوان المدنية الجزئية بمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة ومكتب توثيق نادى المعادى بالتزوير فى محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض وتمكنوا من نقل ملكيتها واستخراج رخصة بناء.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 11:20:04 AM