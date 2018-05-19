تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية لـ 27 يونيو

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 3 متهمين بتزوير في محررات رسمية للاستيلاء علي قطعة أرض واستخراج رخصة بناء.. وذلك لجلسة 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم





صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع. وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.



