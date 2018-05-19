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"رونالدو" على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

السبت 19/مايو/2018 - 11:06 ص
رونالدو على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال
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علي نبوي
 

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة فياريال مساء اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت القائمة عودة الثنائي داني كارفخال وكريستيانو رونالدو بعد التعافي من الإصابة.

وضمت القائمة كلا من :-

حراسة المرمى : كاسيا - لوكا

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - ثيو

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - أسينينو - إيسكو - كوفاسيتش

خط الهجوم : رونالدو - بنزيمة - بيل - لوكاس فاسكيز.
"رونالدو" على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال
المزيد عن: فياريال ريال مدريد رونالدو الدوري الإسباني
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