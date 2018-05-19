قاضي "فض اعتصام رابعة": باقٍ مرافعة 50 متهما وسأحجز القضية للحكم

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".





وفى بداية الجلسة أكد رئيس المحكمة، أنه باقي مرافعة 50 متهما وأنه سيتم حجز القضية للحكم.





واستمعت المحكمة لمرافعة وليد موسى دفاع 5 متهمين وطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحقيقات لمرور 24 ساعة على بدء التحقيقات مع المتهمين وبطلان التحريات لعدم جديتها وانتفاء صلة المتهمين بالوقائع الواردة بالأوراق وبطلان أقوال الشهود لنناقضها وبطلان التحقيقات لعدم حضور محامى مع المتهمين أثناء استجوابهم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.





والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.





وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



