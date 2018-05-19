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قطر تستقبل حفيد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق لاحتساء الخمر (فيديو)

السبت 19/مايو/2018 - 11:02 ص
قطر تستقبل حفيد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق لاحتساء الخمر (فيديو)
موشيه ديان
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وكالات
 

استقبلت قطر حفيد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "موشيه ديان" حيث زارها عدة مرات منذ عام 2013 وحتى اليوم، حسبما أفاد حساب "قطريليكس" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بأن الدوحة.

 

وقال حساب قطريليس: "فضيحة قطرية جديدة، حفيد موشى ديان فى أحضان الدوحة، قطر تجاهلت الغضب العربى من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفتحت أبوابها لحفيد وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق ليدخن الشيشة ويحتسى الخمر".

 

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المزيد عن: وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه ديان قطر اسرائيل احتساء الخمر
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