"النيل الدولية" تعرض مسلسل "الشريط الأحمر" على شاشتها في رمضان

بعد متابعات من تغريد حسين ودعم من رئيس قطاع الأخبار عمرو الشناوي الذي تفضل بمخاطبه رئيس القطاع الاقتصادي للحصول على حق عرض مسلسل" الشريط الأحمر" نجحت قناة النيل الدولية في الحصول على مسلسل" الشريط الأحمر".





ويعد "الشريط الأحمر" هو النسخة العربية من الفورمات العالمي red band society اللي اتعمل في حوالي ١٣ دولة وحقق نجاح مرعب لدرجة ان نسخته الامريكية أنتجها ستيفن سبيلبيرج.





المسلسل كتابة ياسمين نور الدين وحسام كامل، والإشراف على ورشة الكتابة الخاصة بالمسلسل الكاتب محمد فتحي، عدد كبير من مشاهد المسلسل اتصورت في مستشفى ٥٧٣٥٧ اللي راجعت المحتوى العلمي، وإخراج محمد جمعة.



