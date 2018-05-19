بوفون يقترب من مزاملة محمد صلاح

تلقى الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس فريق يوفنتوس الإيطالي عرضًا من ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ويرغب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في عدم فريقه بحارس بخبرة بوفون وذلك بحسب تقارير إيطالية.





ويحاول ليفربول حسم صفقة بوفون قبل باريس سان جيرمان الفرنسي الباحث عن ضم الحارس الإيطالي.





ومن المعروف أن ليفربول يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح والذي أحرز 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي.



