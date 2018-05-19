ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوفون يقترب من مزاملة محمد صلاح

السبت 19/مايو/2018 - 10:55 ص
بوفون يقترب من مزاملة محمد صلاح
بوفون
طباعة
الفجر الرياضي
 
تلقى الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس فريق يوفنتوس الإيطالي عرضًا من ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في عدم فريقه بحارس بخبرة بوفون وذلك بحسب تقارير إيطالية.

ويحاول ليفربول حسم صفقة بوفون قبل باريس سان جيرمان الفرنسي الباحث عن ضم الحارس الإيطالي.

ومن المعروف أن ليفربول يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح والذي أحرز 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي.

المزيد عن: يوفنتوس محمد صلاح ليفربول بوفون باريس سان جيرمان الدوري الانجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 11:20:04 AM