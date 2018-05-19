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نسقي إكسسواراتك على طريقة "ميجان ماركل"

السبت 19/مايو/2018 - 10:53 ص
نسقي إكسسواراتك على طريقة ميجان ماركل
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تختار ميجان ماركل إكسسواراتها بحسب المناسبة بما يتناسب مع الملابس والإطلالات التي اعتمتدها، وجميع هذه القطع تعتبر من الموضة، ونقدم لكي في السطور التالية بعض الأمثلة.

لإطلالة صباحية كاجوال اختارت فيها ميغان ماركل جينز مع قميص أبيض ونسقت معها حقيبة يد من شانيل Chanel، مع صندل من دون كعب ونظارات شمسية كبيرة.

لإطلالة مسائية في الفساتين الميدي الأسود اختارت معها حقيبة يد مميزة من غوتشي Gucci، مع حذاء كعب عالي من “اكوازورا” Aquazzura.

لإطلالة في فستان صيفي كاجوال نسقت معه ميغان Meghan حذاء كعب عالي أسود مع حقيبة يد لافتة مقلمة باللونين الأسود والأبيض.

إطلالة مسائية فاخرة في فستان باللون الأزرق اختارت معها حقيبة يد ذهبية من نعيم خان Naeem Khan مع حذاء كعب عالي من مانولو بلانيك Manolo Blahnik.
نسقي إكسسواراتك على طريقة "ميجان ماركل"
نسقي إكسسواراتك على طريقة "ميجان ماركل"
نسقي إكسسواراتك على طريقة "ميجان ماركل"
نسقي إكسسواراتك على طريقة "ميجان ماركل"
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