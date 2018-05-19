ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الانقاذ النهري يحاول انتشال جثمان شاب غرق في "خزان نجع حمادي" بقنا

السبت 19/مايو/2018 - 10:52 ص
الانقاذ النهري يحاول انتشال جثمان شاب غرق في خزان نجع حمادي بقنا
صورة أرشيفية
طباعة
بسام عبدالحميد
 
تحاول قوات الانقاذ النهري بمحافظة قنا، انتشال جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل في منطقة الخزان بنجع حمادي، شمال المحافظة، أثناء استحمامه في نهر النيل.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد غرق محمد سلطان، طالب، أثناء استحمامه في نهر النيل بناحية منطقة خزان نجع حمادي القديم.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 11:20:04 AM