الانقاذ النهري يحاول انتشال جثمان شاب غرق في "خزان نجع حمادي" بقنا

تحاول قوات الانقاذ النهري بمحافظة قنا، انتشال جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل في منطقة الخزان بنجع حمادي، شمال المحافظة، أثناء استحمامه في نهر النيل.



وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد غرق محمد سلطان، طالب، أثناء استحمامه في نهر النيل بناحية منطقة خزان نجع حمادي القديم.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

