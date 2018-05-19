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أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم السبت 19-5-2018

السبت 19/مايو/2018 - 10:49 ص
أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم السبت 19-5-2018
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الفجر الرياضي
 


يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 19-5-2018.

الجمهورية
كوبر يجدد للفراعنة.. حتى 2022
الزمالك يحذر.. من الدورات الرمضانية
"دياز".. على رادار الأهلي

أخبار اليوم
الأهلي على "صفيح ساخن" قبل لقاء المصري
الزمالك ينتظر تقرير جلال لتحديد الراحلين والصفقات الجديدة

الدستور
الزمالك يحصن لاعبيه من العروض الاحترافية بـ"تسعيرة الـ3.5 مليون دولار"
الخطيب يوافق على التعاقد مع مدرب ألماني.. واستبعاد مرشح تركي آل الشيخ

المصري اليوم
الأهلي يشترط 3 ملايين دولار لبيع "السعيد"
الزمالك ينتعش بـ70 مليون جنيه و"جلال" يستقر على معسكر سويسرا

الوفد
السرية شعار الأهلي في رحلة البحث عن مدرب جديد
جلسة "مرتضي" و"جلال" تحسم المستبعدين من الزمالك

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