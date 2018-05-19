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غلق عيادات توليد بدمياط

السبت 19/مايو/2018 - 10:44 ص
غلق عيادات توليد بدمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
تحركت حملة من مديرية الصحة بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط للرقابة على تلك مراكز التوليد في عدة قرى ومراكز بالمحافظة ورصد مخالفاتها بعد تكرار الشكاوى منها.

تمكنت الحملة من رصد مخالفات في مركزي نساء وتوليد في قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بدمياط وقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، وتم إخطار ادارة العلاج الحر بالغلق الاداري للمراكز لمخالفتهما شروط الترخيص والتشغيل ولعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة.
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