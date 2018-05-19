تفاصيل مشاجرة أمينة خليل وخالد كمال في "ليالي أوجيني"

فى الحلقة الأولى من مسلسل ليالى أوجينى، ظهرت النجمة أمينة خليل فى دور كاريمان المرأة التى تعانى من قهر وظلم زوجها إسماعيل الذى يجسد دوره خالد كمال، وشكه المستمر فيها واعتداءه عليها بالضرب، وهو ما يجعلها تشعر بالخوف المستمر منه إلا أنها لا تستطع الانفصال عنه من أجل البقاء بجوار ابنتها الصغيرة.





على الجانب الآخر ظهر النجم ظافر العابدين فى دور فريد الذى لا يشعر بالسعادة مع زوجته عايدة التى تلعب دورها نادين بصيبص، ورغم أن لديهم ابنة إلا أن حياتهما تعيسة وخالية من الحب.





وتنتهى أحداث الحلقة الأولى بحدوث مواجهة بين كارمين وإسماعيل يخبرها فيها بشكه فيها كما يخبرها أنها لن ترى ابنتها مجددا بعدما قام بإرسالها مع إحدى قريباته إلى باريس ويقوم بإهانتها ويخبرها انها ستعيش معه ذليلة وتبلى رغباته فقط، وفور اعتداءه عليها بالضرب، تقوم بدورها بالدفاع عن نفسها وتنهال عليها بالضرب بآلة حادة حتى يسقط على الأرض وينزف من رأسه.

