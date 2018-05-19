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الحافظ يعود إلى الهلال للتأهيل

السبت 19/مايو/2018 - 09:51 ص
الحافظ يعود إلى الهلال للتأهيل
الحافظ
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الفجر السعودي
 

أعلن الهلال عودة مدافعه عبدالله الحافظ، إلى النادي لاستكمال برنامجه التأهيلي عقب تعرضه إلى إصابة في الرباط الصليبي.

 

وكشفت الفحوصات قبل شهرين تعرض مدافع الهلال، إلى قطع في الرباط الصليبي، سافر على إثره إلى البرازيل لإجراء العملية التي تمت بنجاح.

 

وجاء في صفحة النادي الرسمية على "تويتر": تواجد عبدالله الحافظ لاعب الهلال في تدريبات الفريق يوم الجمعة، حيث سيكمل برنامجه التأهيلي في مقر النادي، على أن يغادر إلى البرازيل بعد توقّف التدريبات بداية شهر يونيو المقبل؛ وذلك لمواصلة برنامجه في المركز الطبي المتخصّص الذي بدأ فيه برنامجه بعد العملية.

 

المزيد عن: نادي الهلال عبدالله الحافظ المدافع عبدالله الحافظ التأهيل
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