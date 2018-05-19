طلال آل الشيخ: البطولة العربية للأندية ستكون مختلفة تماماً

أكد طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية، ومستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن البطولة ستكون مختلفة في كل شيء، تحديداً من ناحية الجوائز والتنظيم.

وقال طلال آل الشيخ في مقابلة مع "العربية": نأمل تحقيق تطلعات رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وستكون البطولة مختلفة في كل شيء، فالجوائز أكبر من السابق، واللوائح والتنظيم أيضاً، والانسحاب سيكلف أي نادٍ مبلغ مليونين ونصف المليون دولار، نقلًا عن موقع قناة العربية نت.