الأهلي يصدم عماد متعب

رفض النادي الأهلي فكرة تجديد عقد عماد متعب لموسم إضافي بعد انتهاء إعارته للتعاون السعودي.





ويرى مسئولو الأهلي أن عماد متعب لن يضف أي جديد للفريق بدليل أنه لم ينجح في تجربة التعاون السعودي والتي أصر عليها من أجل المشاركة في المباريات على أمل الانضمام لمنتخب مصر في كأس العالم 2018.





ويتمسك عماد متعب بعدم الاعتزال بنهاية الموسم الجاري ويفضل الاستمرار الملاعب لمدة موسم آخر على الأقل.



