الإعلان عن فتح باب الترشحات لدورة 2018 لجائزة أبي القاسم الشابي

أعلنت هيئة جائزة أبوالقاسم الشابي التي يرأسها عزالدين المدني ويمنحها البنك التونسي تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشحات لدورة 2018 المخصصة لترجمة الشّعر، ترجمة الشّعر العربي الحديث إلى اللّغات الأجنبية وترجمة الشعر الأجنبي الحديث إلى اللّغة العربيّة الفصحى اللغات المعتمدة في كلا المطلبين:

اللّغة العربيّة الفصحى واللّغة الفرنسية والأنڤليزيّة والإسبانيّة.





وحددت الهيئة شروط التّرشّح كالتالي:

1-أن تكون التّرجمة قد تمّت وفق الأصول اللّغويّة مباشرة للشّعر لا بواسطة لغة ثانية أو لغة تقريبيّة مساعدة

2- أن تشمل التّرجمة محتوى ديوان شعر بكامله أو مجموعة شعرية بكاملها لشاعر واحد ولا تختصّ بقصائد مفردة ولا بمقطوعات شعرية مقتطعة من كتاب لشعراء متعددين.

3- أن تغطي الترجمة باللّغة الأجنبيّة أعمالا من الحداثة الشّعريّة العربيّة تنتمي للقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.

4- أن تغطّي التّرجمة باللغة العربية أعمالاً من الحداثة الشّعريّة باللغات الأجنبيّة المذكورة، تنتمي للقرن التّاسع عشر وللقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.

5- أن يوجه المترجم عمله في كتاب مطبوع مع ذكر اسمه الأصلي غير المستعار، وذكر ناشره وسنة نشره وطلب ترشحه.

6- أن يكون العمل المرشَّح مرفوقا وجوبا بالأصل الّذي ترجمه مع ذكر النّاشر وسنة نشره.

7- أن يرسل المترجم المرشح عمله المطبوع في ثلاثة نظائر مع نسخة واحدة من الكتاب الّذي ترجمه من لغته الأصلية على العنوان التالي بالبريد العادي دون تسجيله:

مقر البنك التونسي 02 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية

8- أن يذكر المترجم المترشح سيرته الأدبيّة والفكرية وعنوانه ووسائل الاتصال به بخط واضح.

9-ألا يكون العمل المترجم قد تمّ ترشيحه أو نال جائزة عربيّة أخرى غير جائزة أبو القاسم الشابي.

10- آخر أجل لتسليم الترشحات يوم الإثنين 15 أكتوبر(10) 2018 بشهادة ختم البريد.

11- قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للنقض والأعمال المرشحة لا تعاد إلى صاحبها.