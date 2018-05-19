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مصرع 5 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي في بني سويف

السبت 19/مايو/2018 - 09:44 ص
مصرع 5 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي في بني سويف
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي، بعد نفق سنور داخل نطاق محافظة بنى سويف.

وكانت غرفة طوارئ مرفق الإسعاف ببنى سويف، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي، ووجود 5 جثث وعدد من المصابين.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف لموقع البلاغ لنقل الضحايا إلى المستشفى، وجار حصر أعدادهم النهائية وتحديد هويتهم وتشخيص الإصابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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